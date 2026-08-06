CALCIOMERCATO | Roma, i soldi risparmiati per Read finiscono su Nusa: Friedkin prepara il colpo

Il no del Feyenoord a Givairo Read potrebbe aver cambiato il destino di un’altra trattativa. Scegliendo Nahuel Molina, la Roma ha risparmiato tra i dieci e i quindici milioni rispetto all’investimento previsto per il giovane olandese. Una somma che a Trigoria intendono ora spostare sull’obiettivo più desiderato da Gasperini: Antonio Nusa. Il norvegese resta il primo nome per la fascia sinistra d’attacco e il tecnico continua a indicarlo come il giocatore ideale per completare il reparto.

La proprietà ha rassicurato Gasperini durante il ritiro in Galles: Ryan Friedkin e il CEO John Galantic hanno ribadito la volontà di sostenere un investimento importante per l’attaccante richiesto dall’allenatore. Le ricostruzioni dei quotidiani differiscono sulla situazione dei contatti: secondo alcune fonti la Roma sarebbe pronta a spingersi fino a 45 milioni, mentre altre parlano di una futura proposta superiore ai 50 milioni qualora il club tedesco mostrasse un’apertura. Il punto fermo è che i giallorossi non intendono arrivare comunque ai 60 milioni richiesti.

Nusa ha già aperto al trasferimento, ma la vera partita si gioca con il Lipsia. L’arrivo di Molina ha liberato risorse e ora la Roma deve decidere quanto spingersi oltre per trasformare il sogno di Gasperini nel grande colpo dell’estate. Adesso si aspetta solo il momento giusto per lanciare l’assalto.

FONTI: la Repubblica, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo