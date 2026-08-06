DAI QUOTIDIANI | Roma, Molina è il nuovo padrone della fascia destra: Gasp accontentato

La Roma ha smesso di inseguire una promessa e ha scelto un giocatore già pronto. Dopo il muro del Feyenoord per Givairo Read, Tony D’Amico ha cambiato strada e in meno di 48 ore ha chiuso con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina, destinato a diventare il titolare sulla fascia destra di Gian Piero Gasperini.

L’operazione dovrebbe costare circa 13-14 milioni di euro più 4 di bonus, alcuni dei quali legati a obiettivi particolarmente ambiziosi, come la vittoria dello Scudetto o il raggiungimento della semifinale di Champions League. L’argentino firmerà fino al 2030 e percepirà uno stipendio vicino ai 2,5-2,8 milioni netti, più bonus. L’Atletico aveva inizialmente chiesto circa 25 milioni, ma ha accettato di ridurre sensibilmente la valutazione in cambio di una cessione definitiva.

Con Molina, la Roma si assicura un esterno già abituato alla Serie A e perfettamente compatibile con il calcio di Gasperini. Nelle due stagioni all’Udinese ha realizzato 10 gol e 10 assist, numeri che raccontano bene la sua capacità di incidere negli ultimi metri. A Madrid è stato spesso utilizzato in modo più prudente, mentre a Trigoria tornerà a giocare da quinto, con maggiore libertà di spinta e di attacco dell’area.

La catena di destra può così considerarsi completa: Molina sarà il titolare, Devyne Rensch la prima alternativa, mentre Wesley verrà stabilmente spostato sulla corsia sinistra. Dopo anni di soluzioni provvisorie, Gasperini avrà finalmente un interprete naturale per uno dei ruoli più importanti del suo sistema.

FONTI: la Repubblica, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo