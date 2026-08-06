DAI QUOTIDIANI | Roma, Molina è il nuovo padrone della fascia destra: Gasp accontentato

La Roma ha smesso di inseguire una promessa e ha scelto un giocatore già pronto. Dopo il muro del Feyenoord per Givairo Read, Tony D’Amico ha cambiato strada e in meno di 48 ore ha chiuso con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina, destinato a diventare il titolare sulla fascia destra di Gian Piero Gasperini.
L’operazione dovrebbe costare circa 13-14 milioni di euro più 4 di bonus, alcuni dei quali legati a obiettivi particolarmente ambiziosi, come la vittoria dello Scudetto o il raggiungimento della semifinale di Champions League. L’argentino firmerà fino al 2030 e percepirà uno stipendio vicino ai 2,5-2,8 milioni netti, più bonus. L’Atletico aveva inizialmente chiesto circa 25 milioni, ma ha accettato di ridurre sensibilmente la valutazione in cambio di una cessione definitiva.
Con Molina, la Roma si assicura un esterno già abituato alla Serie A e perfettamente compatibile con il calcio di Gasperini. Nelle due stagioni all’Udinese ha realizzato 10 gol e 10 assist, numeri che raccontano bene la sua capacità di incidere negli ultimi metri. A Madrid è stato spesso utilizzato in modo più prudente, mentre a Trigoria tornerà a giocare da quinto, con maggiore libertà di spinta e di attacco dell’area.
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La catena di destra può così considerarsi completa: Molina sarà il titolare, Devyne Rensch la prima alternativa, mentre Wesley verrà stabilmente spostato sulla corsia sinistra. Dopo anni di soluzioni provvisorie, Gasperini avrà finalmente un interprete naturale per uno dei ruoli più importanti del suo sistema.
FONTI: la Repubblica, Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo
io sinceramente non cspisco questa mossa di spostare wesley a sinistra e addirittura preferirgli 2 persone a destra
Quanto rosicano….
Rispetto la Roma passata, Dowbik x Castro, Molina per Celik. E il greco per quell’altro. Un passettino con Castro lo abbiamo fatto , per gli altri non vedo grandi miglioramenti. Vediamo alla fine se veramente la Roma si migliorerà.
Molina non è uno scarto ma un ‘ottima scelta. Mi ricorda, anche per l’ età, un certo Aldo Maldera, dato per finito dal milan ma poi
risorto con Liedholm a nuova gloria.
“Molina” è anche un grande pezzo dei Creedence Clearwater Revival. lo dico anche per quei ragazzi che purtroppo riempiono stadi e piazzali per ascoltare musica odierna sempre più orribile. forza Roma
Molina Wesley Cacciamani Rench, gli esterni sono sistemati
dietro pure
in mezzo mi sembra sia tutto fermo, forse Gasp si fida di pisilli e con lui, kone cristante e El anoyui si sente coperto. davanti malen e Castro.. fino a qui due per ruolo, non dello stesso livello ma cmq validi. ci vuole solo la ciliegina, un titolare dietro la punta che possa ruotare con dybba e soule.
a me sembra una signora squadra. malen da subito, Castro per dovbyk e Ferguson, kostas, Molina e un anno in più di Gasp
per me questo è davvero un bel colpo,
sotto tutti i ounti di vista.
e mi pare molto adatto al gioco di Gasp.
ora manca l’ormai mitologica mezzala sinistra di piede destro, su cui Nolan a breve inizierà le riprese del suo prossimo film,
e il vice laterale sinistro.
dai dai…
Scelta mirata e di sostanza, non deve dimostrare nulla, pronto per le battaglie! 💛❤️
E il Feye che dice? E Read come c è rimasto??? Qualcuno gli può raccontare la storiella della ” fontana ambiziosa”?
sperem
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.