ULTIMA ORA – Celik, nessuna lesione muscolare: può recuperare per Roma-Athletic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Zeki Celik, terzino turco che era stato costretto a uscire nel corso del secondo tempo di Roma-Como per un problema muscolare: il calciatore oggi ha svolto gli esami di rito che hanno scongiurato il pericolo di una lesione muscolare.

Le condizioni di Celik andranno monitorate giorno per giorno, ma a questo punto potrebbe recuperare per la partita di dopodomani contro l’Athletic Club di Valverde, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.