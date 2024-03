ULTIME DA TRIGORIA – Abraham parzialmente in gruppo. Out Dybala e Smalling

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina dopo tre giorni di riposo concessi da mister De Rossi considerata la sosta per le nazionali.

Novità importante a Trigoria: Tammy Abraham si è finalmente allenato insieme al gruppo, seppur solo parzialmente. L’attaccante inglese ha svolto una parte di sessione con i suoi compagni, che lo hanno accolto con sorrisi e abbracci.

Non era in gruppo invece Paulo Dybala, che continua a lavorare a parte per riprendersi al meglio dal live infortunio muscolare all’adduttore. Per la Joya nulla di preoccupante, e il suo rientro è previsto nei prossimi giorni: l’argentino non sembra essere in dubbio per Lecce-Roma del 1 aprile.

Ancora out sia Chris Smalling che Renato Sanches: preoccupa l’assenza prolungata del centrale inglese, che avrebbe dovuto aver già smaltito il trauma alla caviglia. Anche lui però dovrebbe tornare presto in gruppo. Più incerta la questione del centrocampista portoghese, destinato a rientrare al PSG dopo un’avventura decisamente sfortunata in giallorosso.

Assenti anche gli acciaccati Bove e Ndicka. Da valutare il recupero di Kristensen, che non si è visto in campo nemmeno oggi.

