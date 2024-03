Roma-Milan, Olimpico verso il sold-out: partita la vendita libera, oltre 33mila persone in coda per l’acquisto dei biglietti (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Il 18 aprile alle ore 21 andrà in scena l’attesissimo Roma-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Il tanto criticato caro prezzi non ha di certo allontanato i tifosi dalla corsa al tagliando: alle ore 13 è ufficialmente terminata la fase di vendita riservata per gli abbonati Coppe e il totale dei biglietti ha toccato quasi quota 44.500.

Alle ore 15 è iniziata la vendita libera e ogni tifoso potrà acquistare 4 biglietti per singola transazione. Lunghissime code sul sito della Roma per comprare i ticket: dopo circa mezz’ora oltre 33 mila persone in attesa del proprio turno.

Saranno dunque destinati a polverizzarsi i biglietti disponibili, con l’Olimpico che sarà tutto esaurito per la partita contro i rossoneri.

Giallorossi.net – T. De Cortis