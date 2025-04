ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento ad alta intensità: indicazioni a gran voce di Ranieri, in evidenza Soulé e Baldanzi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento intenso e carico di indicazioni tecniche quello andato in scena oggi a Trigoria. Lo staff ha lavorato con grande attenzione sulla reattività, in particolare con i portieri Gollini e Svilar, sottoposti a esercizi specifici in uscita. E’ tornato ad allenarsi in gruppo Pellegrini, ok anche Rensch. Out Saud.

Durante la consueta partitella a campo ridotto non sono mancati i richiami energici di Claudio Ranieri. Dopo un gol di Koné, il tecnico ha spronato il ragazzo con voce decisa: “Andiamo dai, girati!”. A seguire, ha fornito una chiara indicazione tattica al gruppo: “Potete continuare a giocare, non siete obbligati a tirare dopo l’uno-due”, frase che ha voluto ribadire anche in inglese per farsi comprendere da tutti.

La partitella ha regalato spunti tecnici interessanti: da segnalare un gran gol al volo di Soulé, un salvataggio sulla linea di Saelemaekers e una rete del solito ispirato Baldanzi. La seduta si è chiusa con una sessione dedicata alla forza, a completamento di un allenamento tanto intenso quanto curato nei dettagli. Qui sotto il video con alcune immagini dell’allenamento odierno.