ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Cristante. Domani alle 13 la conferenza stampa di Ranieri

NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria dopo il riposo nel giorno di Natale e continuare la preparazione in vista di Milan-Roma, in programma domenica sera a San Siro e che chiuderà il 2024.

Claudio Ranieri potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, fatta eccezione per Bryan Cristante, alle prese con un problema alla caviglia: il calciatore non era in gruppo nemmeno oggi. Venerdì alle 13 il mister incontrerà la stampa nella consueta conferenza a due giorni dal match.

