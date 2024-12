Calciomercato Roma, al vaglio il nome di Sildillia del Friburgo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha messo nel mirino Kiliann Eric Sildillia, 22 anni, terzino destro francese del Friburgo. Il calciatore è uno dei nomi al vaglio degli scout giallorossi in vista del prossimo gennaio.

Non è una novità che il ruolo di esterno destro di difesa sia uno degli obiettivi da rintracciare sul mercato insieme a quello dell’attaccante: nelle scorse settimane si era parlato anche di Zappa e Delprato, ma Ghisolfi è soprattutto interessato a Devine Rensch dell’Ajax, su cui però la concorrenza è alta.

Negli ultimi giorni il ds ha preso informazioni tramite intermediari anche per Sildillia, esterno destro francese che può giocare anche da esterno di centrocampo o da centrale di difesa. E’ un giocatore strutturato fisicamente (186 centimetri), bravo sia in fase di spinta che in quella di difesa. Su di lui si erano accesi tempo fa i fari del Bayern Monaco, ma ultimamente il calciatore ha avuto più difficoltà a confermarsi ad alti livelli. Anche il Marsiglia di De Zerbi è interessata al suo cartellino, valutato circa 8-10 milioni di euro.

Giallorossi.net – G. Pinoli

