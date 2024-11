ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala, Hermoso e Hummels. Si rivede Konè (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Non arrivano aggiornamenti molto positivi dall’allenamento odierno svolto a Trigoria in mattinata, a quattro giorni dalla partita contro il Napoli sul campo dei partenopei.

Paulo Dybala non era in gruppo, ma ha svolto allenamento differenziato. Non erano in campo con i compagni nemmeno Mario Hermoso, il cui rientro resta incerto, e soprattutto Mats Hummels, fermato dalla febbre. Ranieri aspetta ancora di riabbracciare diversi nazionali: ancora assenti Ndicka, Paredes, Celik e Dovbyk, di rientro a Trigoria nelle prossime ore. Tornato in gruppo invece Konè.

