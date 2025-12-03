Ultime da Trigoria: ancora out Dybala, per Cagliari crescono le quotazioni di Baldanzi

Seconda seduta di allenamento di questa settimana per la Roma, che si sta preparando per la trasferta di Cagliari, quattordicesima giornata di campionato, in programma domenica prossima alle ore 15.
Da Trigoria non arrivano sostanziali novità rispetto a ieri: Paulo Dybala infatti è ancora indisponibile a causa dell‘attacco influenzale che lo sta tenendo fermo in questi giorni. Non una bella notizia, né per l’argentino né per Gasperini, che puntava a questa settimana di lavoro senza impegni infrasettimanali per fare recuperare alla Joya la forma migliore.
Ancora out Dovbyk, che fa progressi ma che non ci sarà contro i sardi. Stesso dicasi per Angelino, per il quale ancora non c’è una data del suo rientro in gruppo. Ok Konè, El Aynaoui e Ferguson, così come Bailey, altro calciatore che deve sfruttare al meglio questi giorni per riprendere una buona condizione atletica.
Per la partita contro i sardi crescono le quotazioni di Tommaso Baldanzi, candidato numero uno a giocare dal primo minuto: al momento il ballottaggio è con Ferguson, anche Gasp spera ancora di avere a disposizione Dybala per poterlo schierare come falso nove al centro dell’attacco romanista. Domani si avrà qualche indicazione in più.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
se così fosse vuol dire che siamo proprio messi male
IO sta fissa di Dybala falso nove non la capisco… Mi pare non abbia fruttato mai nulla di buono
La fissa di Dybala falso 9 è semplice: le altre alternative sono peggiori.
Ha segnato di più Bombardini di 4 dei nostri attaccanti messi assieme.
Ma non è solo quello.
Non voglio andare a scavare troppo indietro, diciamo che Dzeko se lo ricordano tutti. Dovbik, Ferguson e Baldanzi messi assieme avranno vinto un decimo dei contrasti che vinceva Dzeko da solo in una stagione.
Regà, il calcio è semplice, se vinci i contrasti hai la palla, se hai la palla puoi fare goal. Se non ce l’hai, pòi ambì allo 0 a 0.
Pure Dybala, dài, è insostenibile. Il migliore davanti in questo momento è Pellegrini. A Giugno avremo Bailey e Ferguson rimpacchettati al mittente, Baldanzi che occorre sistemarlo tipo alla Cremonese, El Shaarawy che lo ringraziamo per quello che ha dato e Dybala ancora rotto e che, giustamente, sarà senza rinnovo.
Auguri al DS.
ma Dibala ,in queste conduzioni non e’ utile anzi…
Cinque attaccanti non ne fanno uno buono. Per problemi fisici ( e forse anche psicologici…), nessuno ha fornito finora un rendimento minimamente accettabile.
Baldanzi almeno sembra vivo e va preferito secondo il noto detto “meglio un asino vivo che un dottore morto”, ma è davvero poca cosa.
Un trottolino amoroso dududu dadada che non la prende mai.
Non so di chi parli in particolare, Soulé e Nico Paz ad esempio hanno praticamente la stessa statistica, con la differenza non da poco che il buonissimo Nico Paz gioca in una squadra senza pressioni, rodata e con un gran gioco offensivo dove i suoi assist non vengono puntualmente sprecati da lampioni della luce.
Battute a parte se avessimo avuto un numero 9 come si deve anche gli assist di Soulé sarebbero stati circa tre o quattro di più…
Spero rientri Dovbyk che i suoi me sembra dodici gol li ha fatti lo scorso anno.
ancora sto baldanzi???? Ma metti un primavera che e’ meglio.
I misteri del calcio. Senza il supporto degli attaccanti da inizio campionato, tranne Mati, siamo lassu in classifica. E’ pero’ chiaro che cosi” Messi non cI duriamo molto. Vedremo che coniglio sara capace di tirar fuori il Gasp dal cilindro. Che Dio ce la mandi buona.
