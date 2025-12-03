FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 3 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:00 – Juventus, Gatti ko: lesione al menisco e niente Roma

Federico Gatti starà fuori almeno un mese dopo l’infortunio rimediato in Coppa Italia contro l’Udinese: gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro, con intervento chirurgico imminente. Il difensore, arrivato al J Medical in stampelle, ha chiuso il suo 2025 e salterà anche Roma-Juventus del 20 dicembre, così come Vlahovic. (Sky Sport/juventus.com)

Ore 12:50 – Celtic, scelta fatta: arriva Wilfried Nancy

Il Celtic cambia guida tecnica nonostante i buoni risultati di O’Neill: il club ha deciso di puntare su Wilfried Nancy, attuale allenatore dei Columbus, già autorizzato dalla società americana e ora a Londra. Domani sarà a Glasgow per dirigere il primo allenamento in vista anche della sfida con la Roma dell’11 dicembre a Celtic Park.

Ore 12:05 – Costa d’Avorio, ok alla Roma per lasciare Ndicka

La Costa d’Avorio ha già fatto sapere alla Roma di essere disposta ad accogliere Evan Ndicka con 24 ore di ritardo, permettendo così al difensore di essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita contro il Como. Attesa, invece, la risposta del Marocco per Neil El Aynaoui. (Gazzetta dello Sport)

Ore 11:00 – Ferguson bocciato, a gennaio può salutare

Contro il Napoli, Ferguson ha deluso: impreciso, lento e poco coinvolto, Gasperini lo ha sostituito con Baldanzi dopo l’intervallo. A gennaio, cioè tra una manciata di settimane, la situazione rischia di precipitare. Il Brighton potrebbe riprenderselo. I rapporti tra i club sono ottimi. Di fronte all’evidente difficoltà di adattamento di Ferguson al calcio italiano, un ritorno in Premier League attraverso l’interruzione del prestito non si può escludere. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Wesley è un treno che non fa fermate

Wesley è il giocatore più utilizzato della Roma: 3820 minuti da febbraio tra Flamengo, nazionale e giallorossi. Nelle ultime due gare è apparso stanco, complice anche l’assenza di alternative: Tsimikas non convince e Angelino è ancora ai box. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Femminile, Roma-Juve verso quota 2000 tifosi

La partita dell’anno è dietro l’angolo. Dopo l’invito sparato dai megafoni dell’Olimpico durante l’intervallo di Roma-Napoli, il botteghino del Tre Fontane ha registrato un’impennata di biglietti venduti per Roma-Juventus di sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30): si viaggia verso i 2000 spettatori per la sfida più affascinante della Serie A Women. In palio c’è una fetta di scudetto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:35 – Primavera, attacco a secco senza Arena

La baby Roma viaggia tra alti e bassi. Questo è un momento quanto meno particolare perché la squadra di Guidi ha nello specchietto retrovisore tre giornate senza successi. Il dato è oggettivo: Morucci, Almaviva, Paratici e Forte non sono riusciti a lasciare il segno sotto porta. Qualcosa davanti si è inceppato da quando Arena è volato al Mondiale Under 17. L’ex Pescara ha giocato l’ultima volta titolare a fine ottobre contro il Torino: molto probabilmente rientrerà domenica nella trasferta contro il Cesena. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Dybala, febbre e dubbi: serve una scossa a Cagliari

Settimana chiave per Paulo Dybala, chiamato a riprendersi la Roma dopo l’ennesimo stop muscolare e il ko col Napoli. L’argentino è alle prese con un attacco di febbre che ieri gli ha impedito di allenarsi, ma punta comunque a ritrovare condizione e continuità in vista della trasferta di Cagliari, dove Gasperini conta sui suoi guizzi e su quelli di Bailey. La Joya non segna dal match col Sassuolo e i continui problemi fisici alimentano interrogativi sul futuro, mentre sullo sfondo restano Boca e club arabi. (Gazzetta dello Sport)

