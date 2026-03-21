ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Soulè. L’elenco dei convocati sarà diramato domani

Vigilia di campionato a Trigoria, dove la Roma ha concluso la rifinitura in vista della sfida contro il Lecce, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico e valida per la 30ª giornata di Serie A.
Una gara delicata, fondamentale per la reazione della squadra dopo l’eliminazione dall’Europa League e le recenti sconfitte in campionato contro Genoa e Como.
Nel corso dell’allenamento, quattro giocatori hanno lavorato a parte: Matías Soulé, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Manu Koné hanno proseguito i rispettivi percorsi personalizzati.
Il resto del gruppo ha svolto regolarmente la seduta, con lo staff tecnico impegnato a preparare una partita che rappresenta uno snodo importante per il finale di stagione. L’elenco dei convocati sarà diramato solo nella mattinata di domani.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
tranne svilar ndika pisilli e Malen tutti gli altri possono andare via compresi Dybala,soule e kone
Riposati con calma tanto ormai il campionato è finito . Da vendere subito
Ma Angelino che teche non gioca? E’cosi scarso che gli si preferisce Tzimikas ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.