ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Soulè. L’elenco dei convocati sarà diramato domani

Vigilia di campionato a Trigoria, dove la Roma ha concluso la rifinitura in vista della sfida contro il Lecce, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico e valida per la 30ª giornata di Serie A.

Una gara delicata, fondamentale per la reazione della squadra dopo l’eliminazione dall’Europa League e le recenti sconfitte in campionato contro Genoa e Como.

Nel corso dell’allenamento, quattro giocatori hanno lavorato a parte: Matías Soulé, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Manu Koné hanno proseguito i rispettivi percorsi personalizzati.

Il resto del gruppo ha svolto regolarmente la seduta, con lo staff tecnico impegnato a preparare una partita che rappresenta uno snodo importante per il finale di stagione. L’elenco dei convocati sarà diramato solo nella mattinata di domani.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini