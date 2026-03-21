FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 21 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Calafiori: “Mou? Una batosta che mi ha fatto crescere”

Riccardo Calafiori torna sul suo passato alla Roma e sul rapporto con José Mourinho: “Dopo il Bodo è cambiato tutto, è stata una batosta ma mi ha aiutato a crescere”. Il difensore racconta anche il momento più difficile: “Al ritorno dal Genoa scoprii con un sms di essere fuori rosa, avevo l’autostima sotto i piedi”. Poi il riscatto e il presente, con un legame speciale anche fuori dal campo: a Londra vive vicino a Edoardo Bove, con cui condivide un’amicizia nata nelle giovanili giallorosse. (Sportweek)

Ore 9:45 – Roma Primavera al Tre Fontane contro il Monza

I giallorossi difendono oggi il primo posto in classifica con Parma, Cesena e Fiorentina alle spalle. In vista della sfida contro il Monza (oggi ore 15), Federico Guidi sprona la squadra: “Servirà massima attenzione e una grande prestazione”. Dubbi in attacco: l’impiego di Arena resta incerto, con Morucci pronto a subentrare come prima alternativa. (corsport)

Ore 8:30 – Armati verso lo stadio: Daspo per dieci ultrà

Momenti di tensione prima di Roma-Bologna: la polizia ha fermato un gruppo di dieci giovani tifosi giallorossi, tra cui cinque minorenni, diretti verso i pullman rossoblù. In loro possesso trovati oggetti contundenti come martelli, aste e persino un mattarello. Per loro è scattato il Daspo (da 1 a 2 anni), applicato anche tramite il nuovo “fermo preventivo” previsto dal Decreto Sicurezza 2026. Indagini in corso anche su altri episodi allo stadio, con ulteriori provvedimenti in arrivo. (Il Messaggero)

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