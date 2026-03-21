FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 21 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:30 – Calafiori: “Mou? Una batosta che mi ha fatto crescere”
Riccardo Calafiori torna sul suo passato alla Roma e sul rapporto con José Mourinho: “Dopo il Bodo è cambiato tutto, è stata una batosta ma mi ha aiutato a crescere”. Il difensore racconta anche il momento più difficile: “Al ritorno dal Genoa scoprii con un sms di essere fuori rosa, avevo l’autostima sotto i piedi”. Poi il riscatto e il presente, con un legame speciale anche fuori dal campo: a Londra vive vicino a Edoardo Bove, con cui condivide un’amicizia nata nelle giovanili giallorosse. (Sportweek)
LEGGI ANCHE – Calafiori: “Tifo ancora Roma, mi piacerebbe tornare…” – VIDEO!
Ore 9:45 – Roma Primavera al Tre Fontane contro il Monza
I giallorossi difendono oggi il primo posto in classifica con Parma, Cesena e Fiorentina alle spalle. In vista della sfida contro il Monza (oggi ore 15), Federico Guidi sprona la squadra: “Servirà massima attenzione e una grande prestazione”. Dubbi in attacco: l’impiego di Arena resta incerto, con Morucci pronto a subentrare come prima alternativa. (corsport)
Ore 8:30 – Armati verso lo stadio: Daspo per dieci ultrà
Momenti di tensione prima di Roma-Bologna: la polizia ha fermato un gruppo di dieci giovani tifosi giallorossi, tra cui cinque minorenni, diretti verso i pullman rossoblù. In loro possesso trovati oggetti contundenti come martelli, aste e persino un mattarello. Per loro è scattato il Daspo (da 1 a 2 anni), applicato anche tramite il nuovo “fermo preventivo” previsto dal Decreto Sicurezza 2026. Indagini in corso anche su altri episodi allo stadio, con ulteriori provvedimenti in arrivo. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
grazie a sti 10 continua la limitazione per gli altri tifosi della Roma continuano a non vedere quello che altri presunti ‘” tifosi” degli altri club fanno colpiscono solo i colori giallorossi romani
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.