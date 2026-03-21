Roma-Lecce: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

La Roma torna all’Olimpico per ospitare il Lecce nella 30ª giornata di Serie A, domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00. I capitolini vogliono rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi di questo mese, mentre il Lecce arriva nella Capitale con l’obiettivo di guadagnare punti salvezza.

Con il pubblico dello stadio Olimpico pronto a spingere la squadra, la Roma parte favorita nei pronostici, ma lo stato di forma dei ragazzi di Gasperini e le fatiche di coppa rendono più che mai incerta la gara.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini sembra tentato dal 3-4-1-2 con Svilar in porta e la difesa che vedrà Mancini e N’Dicka sicuri del posto, con Ghilardi favorito su Hermoso per completare il terzetto centrale. Sulle fasce agiranno Tsimikas a sinistra e Celik a destra. In mediana Cristante guiderà il reparto, affiancato da El Aynaoui, mentre sulla trequarti spazio a Pellegrini, dietro a Vaz e Malen. Out per infortunio Konè e i lungodegenti Soulè, Dybala, Dovbyk e Ferguson; squalificato Wesley. Diffidati Mancini ed El Aynaoui.

QUI LECCE – I pugliesi scenderanno in campo con un 4‑3‑3 classico. Davanti al portiere Falcone, la linea difensiva sarà composta da Veiga , Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo al campo Ramadani e Ngom agiranno da perni insieme a Gandelman, con quest’ultimo leggermente favorito su Fofana. In attacco Pierotti e Banda supporteranno l’unica punta Cheddira, con quest’ultimo in ballottaggio con Stulic. Fuori causa Coulibaly, mentre tra gli indisponibili figurano Gaspar, Berisha, Camarda e Sottil; diffidato Tiago Gabriel.

Dove vederla in TV

Roma‑Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, oltre che su Sky Sport e NOW, con visione disponibile su smart TV, decoder Sky compatibili, smartphone, tablet e PC tramite le rispettive app e piattaforme streaming.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita: la vittoria dei giallorossi è quotata tra 1.40 e 1.50, il pareggio tra 4.50, mentre il successo esterno del Lecce oscilla intorno a 7.00. Le previsioni indicano una gara comunque in bilico, con il risultato più probabile stimato in un 1‑0 per la Roma, grazie alla maggiore qualità tecnica.

Probabili formazioni

ROMA (3‑4‑1-2) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. All.: Gasperini

LECCE (4‑3‑3) – Falcone; Veiga , Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda. All.: Baroni

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Assistenti: Baccini – Zingarelli

IV uomo: Massimi

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

Giallorossi.net – T. De Cortis