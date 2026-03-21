Il Sassuolo ferma la Juventus: allo Stadium finisce 1 a 1

La Juventus non va oltre l’1-1 nel posticipo serale contro il Sassuolo e frena nella corsa alle posizioni alte della classifica. Una partita che lascia più di un rimpianto ai bianconeri, soprattutto per quanto accaduto nei minuti finali.

A sbloccare il match è stato Kenan Yıldız, che ha portato avanti la Juventus nel primo tempo. Nella ripresa, però, è arrivata la risposta del Sassuolo con Pinamonti, bravo a ristabilire l’equilibrio e a riaprire completamente la gara.

Nel finale, la grande occasione per i bianconeri. L’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano in area del Sassuolo, ma Manuel Locatelli si fa ipnotizzare da Murić, che respinge il tiro dagli undici metri e salva il risultato.

Un episodio che pesa sul risultato finale e che impedisce alla Juventus di conquistare tre punti importanti. I bianconeri salgono così a quota 54 in classifica, lasciando uno spiraglio alla Roma: i giallorossi, infatti, vincendo domani contro il Lecce, potrebbero agganciare proprio la squadra torinese.

Redazione GR.net