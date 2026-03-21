Il Sassuolo ferma la Juventus: allo Stadium finisce 1 a 1

La Juventus non va oltre l’1-1 nel posticipo serale contro il Sassuolo e frena nella corsa alle posizioni alte della classifica. Una partita che lascia più di un rimpianto ai bianconeri, soprattutto per quanto accaduto nei minuti finali.
A sbloccare il match è stato Kenan Yıldız, che ha portato avanti la Juventus nel primo tempo. Nella ripresa, però, è arrivata la risposta del Sassuolo con Pinamonti, bravo a ristabilire l’equilibrio e a riaprire completamente la gara.
Nel finale, la grande occasione per i bianconeri. L’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano in area del Sassuolo, ma Manuel Locatelli si fa ipnotizzare da Murić, che respinge il tiro dagli undici metri e salva il risultato.
Un episodio che pesa sul risultato finale e che impedisce alla Juventus di conquistare tre punti importanti. I bianconeri salgono così a quota 54 in classifica, lasciando uno spiraglio alla Roma: i giallorossi, infatti, vincendo domani contro il Lecce, potrebbero agganciare proprio la squadra torinese.
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Redazione GR.net
Romani e Romanisti. La stagione Della Roma è appena iniziata.
Dai lasciamo stare…Rigore VERGOGNOSO concesso nel finale alla Juve, e dopo quasi SETTE minuti di recupero..
È un segnale, al di là dei nostri demeriti.
Si ma abbiamo mezza squadra a disposizione, per di più spompata.
Possiamo dire invece che è finita con il 3-3 con la Juve.
A meno che non sia un calo di forma fisiologico, come spesso accade alle squadre del Gasp.
Se invertiamo la rotta in termini di forma fisica, allora potremmo anche farcela.
hai capito lo scansuolo.
Siamo sicuri che il Como sappia reggere la pressione del 4° posto? il Pallone pesa lì e non Poco.
Niente “Scanssuolo”?? 🙂
penso solo a Roma-Lecce
Altro risultato da rimpiangere, col senno del poi.
🤣🤣🤣🤣
Scansuolo in serie B !
Non ci si scansa così…
Si sono permessi pure di parare un rigore!
Rigore vergognoso, da vomito, da Rubbentus, al 85′.
E ciò dovrebbe riaccendere gli entusiasmi? La stagione è chiusa BASTAAA!!!!!!!
Speriamo di approfittare ma sarà difficile se Gasperini non si decide a mettere forze fresche come Ziolkoski, Ghilardi, El Ayanaui, Venturino la vedo durissima sono in molti ad essere completamente cotti.
Tentativo di salvataggio del brand andato a vuoto stasera.
Toccamose
Intanto cominciamo ad agganciare la Juve,il discorso quarto posto non e’ ancora chiuso
Ecco. Mi raccomando ora, vediamo di vincere contro il Lecce. Se non vogliamo buttare al cesso pure questa stagione dobbiamo vincere tutte le partite in casa e non perderne più fuori casa.
pensa un po con chi abbiamo buttato al vento la possibilità di giocarci la cl
mancano 9 partite che sono 27 punti
non è finita finché non è finita, daje!!!!!
Chissà che si scriverebbe qua sopra se la Roma pareggiasse in casa con una squadra di bassa classifica decimata dalla malattia..
Hanno provato ad aiutare di nuovo il brand, prima con un rigore vergognoso, assegnato dopo due minuti dal var, in cui si era giocato regolarmente, e poi con la bellezza di 7 minuti e mezzo di recupero. .Ma niente , stasera un Muric qualsiasi ci ha messo la mano ..
Hanno provato ad aiutare di nuovo il brand, prima con un rigore vergognoso, assegnato dopo due minuti dal var, in cui si era giocato regolarmente, e poi con la bellezza di 7 minuti e mezzo di recupero. .Ma niente , stasera un Muric qualsiasi ci ha messo la mano .
Si sonó Cosi vergognati di un rigore assurdamente regalato, ma Chi c era al Var Moggi?, che hanno deciso di farlo battere a Locatelli
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.