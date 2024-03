ULTIME DA TRIGORIA – Baldanzi, Ndicka e Bove tornano in gruppo. Ok Abraham, ancora out Smalling e Dybala (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento sotto una pioggia torrenziale per i ragazzi di Daniele De Rossi, tornati oggi in campo a Trigoria per preparare la sfida di Pasquetta contro il Lecce.

Si sono rivisti in gruppo Tommaso Baldanzi, Edoardo Bove e Evan Ndicka, che dunque hanno completamente superato gli acciacchi dei giorni scorsi. Ok anche Tammy Abraham, ormai tornato ad allenarsi a pieno regime con la squadra.

In campo anche Gianluca Mancini, rientrato dall’impegno con la nazionale azzurra come Pellegrini, che però sarà squalificato e non ci sarà contro i salentini. Ancora assenti sia Paulo Dybala che Chris Smalling: la pioggia forte potrebbe aver inciso sulla scelta di risparmiare i due, attesi domani per il rientro in gruppo.

🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️ La ripresa degli allenamenti, sotto la pioggia ⚽️#ASRoma pic.twitter.com/USW6eM2qVs — AS Roma (@OfficialASRoma) March 27, 2024

Ci vorrà più tempo invece per Kristensen, Spinazzola e Azmoun, che oggi dovrebbe svolgere gli esami al ginocchio. Tutti e tre non saranno convocati per Lecce-Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini