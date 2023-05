ULTIME DA TRIGORIA – Bove recupera, speranze anche per Wijnaldum

NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove recupera per il Monza e sarà molto probabilmente della partita. E forse ce la farà anche Gini Wijnaldum, che però non dovrebbe giocare dall’inizio.

Queste le ultime indiscrezioni che filtrano oggi da Trigoria subito dopo l’allenamento di rifinitura svolto in mattinata prima della partenza per la cittadina lombarda.

Bove, che durante Roma-Milan si era procurato una lussazione della spalla, è già tornato in gruppo e sarà convocato da Mourinho. Ottimismo moderato anche per Wijnaldum, che dovrebbe essere a disposizione del tecnico: difficile che l’olandese possa giocare dal primo minuto, più probabile nel caso un utilizzo a partita in corso.

La squadra nel pomeriggio partirà per Monza, domani sera fischio d’inizio del match alle ore 21. Viste le tantissime assenze in difesa sarà aggregato anche il primavera Keramitsis. Resta da capire se Mourinho opterà per il ritorno al 4-2-3-1 viste le assenze.

Giallorossi.net – A. Fiorini