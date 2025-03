ULTIME DA TRIGORIA – Celik ko, Dybala a parte. Clima disteso in vista dell’Athletic, Shomurodov sorseggia un mate a bordo campo (FOTO)

AS ROMA NEWS – Archiviata la vittoria per 1-0 contro l’Empoli, la Roma ha ripreso subito il lavoro a Trigoria per preparare la delicata sfida contro l’Athletic Club. Giovedì, al San Mamés, si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, un appuntamento che può dare una svolta alla stagione giallorossa.

Come da prassi nel primo allenamento post-partita, i titolari della gara del Castellani hanno svolto un lavoro di scarico, mentre chi è rimasto in panchina o è subentrato ha lavorato intensamente sul campo, cercando di mettere minuti nelle gambe in vista delle prossime rotazioni. L’attenzione, però, è stata catturata dall’assenza di Zeki Celik: il terzino turco si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà fuori fino a dopo la sosta.

A parte anche Paulo Dybala, che non ha preso parte alla sessione con il gruppo: nessun problema fisico per l’argentino, che sta semplicemente gestendo le energie in vista dell’impegno europeo, quando sarà chiamato a fare la differenza. Osservatori speciali della seduta, a bordocampo, Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Leandro Paredes ed Eldor Shomurodov. Il capitano e i suoi compagni hanno seguito l’allenamento con attenzione, mentre l’attaccante uzbeko ha sfoggiato il classico mate tra le mani, segno che il clima all’interno del gruppo resta sereno e compatto. [Giallorossi.net – Andrea Fiorini]