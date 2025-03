AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 10 marzo 2025.

Ore 11:20 – GASP: “ROMA CITTA’ BELLISSIMA? ANCHE BERGAMO” – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del suo futuro alla Domenica Sportiva: “In caso di Scudetto potrei anche smettere, cosa posso fare di più? Roma citta bellissima? Anche Bergamo lo è. Con l’Atalanta non ci sono problemi, con la società ho un rapporto di stima reciproco e di affetto ma il calcio è una cosa diversa dai rapporti personali”.

Ore 10:00 – ZUBIRIA: “I FRIEDKIN HANNO GRANDI PIANI PER LA ROMA” – “Ho un ottimo rapporto con il club e con i Friedkin. Hanno intenzioni molto buone e hanno tutta la volontà di renderla più grande. I risultati li hanno anche avuti, con due finali europee consecutive“. Lo ha detto Manolo Zubiria, ex dirigente della Roma (sotto la presidenza Pallotta) prima del ruolo di Head of Special Projects & Planning e poi team manager. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – SOULE MIGLIORE IN CAMPO PER I GIORNALI – Matias Soulè è il migliore in campo secondo i giornali oggi in edicola con una media superiore al 7. Bene anche Konè, Hummels e Pellegrini, qualche insufficienza per Salah-Eddine e Dovbyk.

Ore 8:00 – L’ATHLETIC FRENA COL MAIORCA – L’Athletic Bilbao frena in campionato, pareggiando 1-1 in casa contro il Maiorca e interrompendo una serie di tre vittorie consecutive: i baschi sono riusciti a pareggiare lo svantaggio iniziale grazie a Nico Williams, che ha sfruttato un cross di Gorosabel. Come Ranieri, anche Valverde ha fatto ampio turnover, cambiando otto giocatori rispetto all’ultima formazione. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…