ULTIME DA TRIGORIA – De Rossi prepara l’esordio in campionato. Dybala in campo: foto sui social mentre si allena (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi quest’oggi a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da mister De Rossi.

La Roma ha cominciato a preparare la sfida d’esordio di domenica sera sul campo del Cagliari: in gruppo tutta la squadra compreso Paulo Dybala, sempre più al centro delle voci di mercato. L’argentino ha pubblicato sui social uno suo scatto dell’allenamento odierno, un messaggio su come sia ancora concentrato sulla Roma. Ok anche Paredes, che però sarà indisponibile al Sant’Elia causa squalifica.

I ragazzi hanno lavorato inizialmente in palestra per poi spostarsi sul terreno di gioco. Tanto lavoro tattico col pallone basato essenzialmente sugli smarcamenti e sui movimenti senza palla.

Questo il video pubblicato dalla Roma con alcune delle immagini della seduta odierna.



Giallorossi.net – Andrea Fiorini

