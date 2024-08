LIVE! DYBALA VERSO L’AL QADSIAH. Romano: “Trattativa avanzata con l’attaccante, ma la Roma è in attesa dell’offerta” Di Marzio: “Il giocatore non ha ancora deciso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala può davvero lasciare la Roma in questa sessione di mercato. La conferma arriva in questi minuti da Gianluca Di Marzio, che sul suo sito di riferimento fa spere come l’agente del calciatore sta incontrano in queste ore gli emissari del Al Qadsiah.

Il club arabo è fortemente interessato all’attaccante argentino ed è pronto a ricoprirlo d’oro. E la Roma non ha intenzione di fare muro, avendo dato al giocatore e al club saudita l’autorizzazione a trattare.

Il giocatore aveva respinto una ricca offerta da 20 milioni di euro più bonus da parte dei sauditi, perché convinto a rimanere a Roma. Ora, però, dopo aver visto delle scelte che lo porterebbero a non essere più al centro del progetto, la Joya starebbe valutando una nuova offerta da parte del club arabo.

Bisognerà vedere se Dybala accetterà il nuovo rilancio, oppure se sceglierà di rifiutare anche questa offerta e cercare di conquistarsi un posto da titolare. La Roma, autorizzando il giocatore a trattare, ha lanciato il segnale di come il giocatore non sia più incedibile, anche dopo le dichiarazioni di Daniele De Rossi. Il suo contratto si rinnoverebbe a 7 milioni di euro se dovesse giocare 14 partite nella prossima stagione. Inizialmente, Dybala era arrivato a 3.8 milioni più bonus, che avrebbero poi fatto scattare la nuova base dopo due anni.

AGGIORNAMENTO ORE 15:10 – Se da una parte la trattativa tra Dybala e l’Al Qadsiah è in stato avanzato, dall’altra la Roma non ha ancora ricevuto una proposta formale dal club saudita per il calciatore argentino. L’offerta degli arabi sarà fondamentale per la buona riuscita dell’affare. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

🟡🔴🇦🇷 More on Paulo Dybala story. AS Roma are still waiting to receive an official bid from Al Qadsiah — while Saudi club advanced in contract talks with Dybala. Negotiations continue while value of Al Qadsiah bid will be crucial step to understand if deal gets done. pic.twitter.com/FDi41ISEoN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 14:15 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, Paulo Dybala non ha ancora preso una decisione definitiva, per cui le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Al momento infatti non sono previsti incontri a brevissimo per firmare.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 – Accordo vicino tra Paulo Dybala e i sauditi dell’Al Qadsiah sulla base di un contratto triennale. Le parti, trovato un accordo su salario e termini del contratto, stanno discutendo i dettagli. La Roma sta trattando con gli arabi per il prezzo del cartellino, non essendo più in vigore la clausola rescissoria da 12 milioni, scaduta a luglio.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract. Salary and contract terms agreed, final details discussed. Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 13:40 – Secondo il giornalista Santi Aouna di Footmercato, Dybala avrebbe raggiunto un accordo con l’Al Qadsiah, con la Roma che incasserà i 12 milioni della clausola rescissoria. Il giocatore percepirà uno stipendio di 15 milioni l’anno.

🚨EXCL: 🔴🟡🇦🇷 #SerieA | 🔐 AGREEMENT reached between Dybala and Al-Qadsia 💰 Al-Qadsia will trigger the release clause of €12m for Paulo Dybala or… negociate a permanent deal ✍️ Contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 💰 Salary : €15m by year ⏳️ Last details about payment terms… pic.twitter.com/4PwJaovJpy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 14, 2024

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!