UFFICIALE: Oliveras si trasferisce in prestito alla Dinamo Zagabria (COMUNICATO AS ROMA)

NOTIZIE AS ROMA – Jan Oliveras saluta la Roma e si trasferisce in prestito alla Dinamo Zagabria. L’esterno, classe 2004, durante l’estate era stato vicino anche ad un trasferimento in Arabia Saudita

Lo comunica il club giallorosso con una nota ufficiale:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Jan Oliveras alla Dinamo Zagabria. L’esterno spagnolo, classe 2004, nella stagione 2023-24 ha fatto parte della rosa della Primavera giallorossa. In bocca al lupo per il futuro!”