ULTIME DA TRIGORIA – Dovbyk out, niente Monza. Baldanzi con Shomurodov contro i lombardi

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk non era in gruppo nemmeno oggi, a due giorni dalla sfida contro il Monza, e quasi certamente non sarà convocato da mister Ranieri per la partita di lunedì sera contro i brianzoli. Per il resto, tutta la rosa a disposizione del tecnico, con Cristante e Saelemaekers che tornano a disposizione del mister, così come Gourna-Douath e Salah-Eddine, fuori dalla lista Uefa e non impiegati col Porto.

Per la gara contro il Monza spazio ancora una volta a Eldor Shomurodov nel ruolo di prima punta, accanto a lui è in leggero vantaggio Baldanzi rispetto a Soulè. Probabile infatti un turno di riposo per Dybala, anche se la sfida contro il Bilbao è ancora lontana e non ci saranno impegni infrasettimanali per i giallorossi. Dovrebbe tornare dal primo minuto Mats Hummels, rimasto fuori dalle rotazioni del mister nelle ultime partite: a rifiatare stavolta potrebbe essere Ndicka.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini