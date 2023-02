ULTIME DA TRIGORIA – Dybala ancora a parte, forse domani in gruppo. Pellegrini ok, Abraham “mascherato”

AS ROMA NEWS – Meno due a Roma-Salisburgo, gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League che i giallorossi dovranno vincere con due gol di scarto per passare al turno successivo.

Occhi puntati su Paulo Dybala, che oggi non era in gruppo: per l’argentino solo lavoro individuale, ma Mourinho spera di averlo di nuovo a disposizione domani per la rifinitura. La Joya non è al meglio, ma proverà in tutti i modi a farcela per giovedì sera.

Ok invece Lorenzo Pellegrini, che si è allenato con i compagni: il capitano sarà della partita. Probabile anche la presenza di Tammy Abraham: l’attaccante sta cercando di capire se sarà possibile indossare una maschera protettiva per limitare il problema all’occhio destro accusato contro il Verona.

Il giocatore farà una serie di prove tra oggi e domani, poi deciderà insieme a Mourinho se scendere in campo. Altrimenti toccherà ad Andrea Belotti guidare l’attacco giallorosso contro gli austriaci.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini