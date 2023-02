“ON AIR!” – GRAZIANI: “Solbakken è giocatore vero”, CENTO: “ElSha merita il rinnovo”, FERRAZZA: “Mou al momento non ha altre offerte in mano”, FOCOLARI: “Quella di domenica è stata una grande operazione di marketing”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Giovedì allo stadio nessuno fischierà la Roma, a meno che non perda e venga eliminata. Se non possiamo più esprimerci nemmeno allo stadio, è finita. Io voglio fischiare, voglio dire “bravo” se uno è bravo, e dire “che pippa” se è una pippa… La cosa importante ora è battere il Salisburgo, penso che la squadra sia bella fomentata. I ragazzi non devono leggere i giornali o sentire le parole di Mou in conferenza. Questo è un gruppo veramente forte: sentirsi dire ogni volta che è una squadra scarsissima ogni giorno che passa butterebbe giù un po’ tutti, e invece questa è squadra sorretta solo da Mou. E’ clamoroso. Qua non ci sono leader, solo lui. Lui avendo visto una squadra fragile, che non ha leader in campo, ha usato bastone e carota. Anche se alla fine usa solo bastone: quando ieri fa il caruccio parlando del gruppo e dei sacrifici, in realtà li sfonda dicendo che non ha giocatori…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “Giovedì spero di rivedere lo spirito di sacrificio. Serve una Roma garibaldina, che aggredisca di più l’avversario. Devi vincere, e devi privilegiare la fase offensiva, cosa che non sempre ti è riuscita bene… Belotti? Gli serve qualche gol in più per sbloccarlo, ma lui è uno che dà tutto in campo e questo alla gente piace. Solbakken? Contro di noi ci aveva messo in grande difficoltà. Si deve solo adattare, capire un po’ di cose, e avere la fiducia. Intanto ha fatto un gol straordinario, intuendo la giocata di Spinazzola. Questo è giocatore di calcio, a me piace anche come gioca la palla, come lotta, come aspetto fisico. Poi quanto lo veda l’allenatore, non lo so. Ma mi è sembrato una seconda punta seria, di quelle che sanno giocare al calcio…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Se rinnoverei il contratto di El Shaarawy? Assolutamente sì. Mi pare che in quest’ultima stagione stia meglio che in passato. Tecnicamente è uno dei più dotati della Roma dopo Dybala. Dal punto di vista tattico è un calciatore completo, può giocare avanzato ma a sa anche coprire. In una rosa della Roma di questo livello secondo me fa sempre la sua parte… Mou-Friedkin? Difficile capire, c’è grande riserbo. Penso che ci sia tutto il tempo per parlarne, molto dipenderà dai risultati. Ma io penso che si parleranno nelle prossime settimane. Rimarrei sorpreso se un rapporto così importante, che io giudico positivo, si interrompesse perchè non si comunica…rimarrei abbastanza sorpreso…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho chiede di avere pieni poteri, convinto del fatto di averne già, perchè lui è un allenatore-manager. Ma vorrebbe che gli venisse riconosciuto di fatto, e questo è un aspetto che porterebbe di certo sul tavolo di confronto con i Friedkin. Ieri l’allenatore era presente al Tre Fontane per vedere la partita della Primavera, chi era lì lo ha descritto come particolarmente coinvolto. Lui rivendica di essere il valorizzatore di questi giovani. Nelle ultime ore è riuscita la possibilità dell’Inter per Mourinho, non la escludo, ma è molto timida, molto blanda. Secondo me Mourinho un’offerta vera di una big al momento non ce l’ha…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Col Salisburgo sarà una partita dove servirà il massimo sforzo di tutti. E’ una gara dove non puoi tirarti indietro, è troppo importante, e ti serve gente di qualità. Giovedì ci sarà bisogno di una partita diversa, la Roma sarà chiamata a fare il match, cosa che non le riesce con scioltezza. Dall’altra parte il Salisburgo di solito comanda la partita, anche perchè nel loro campionato sono abituati a dominare: sarà in grado di fare una partita tattica diversa?…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La scelta della dirigenza di fare un passo indietro rispetto a Mourinho mi sembra intelligente. Perchè sei metti sul piano di Mou, e sei il presidente o il direttore sportivo, sei sempre perdente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Vedo la Roma una squadra concentrata, un gruppo granitico che segue il suo condottiero. Sono fiducioso per giovedì anche se non sarà facile. Ci vorrà l’ambiente giusto allo stadio con il pubblico che deve trascinare la squadra…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le italiane in coppa? La Lazio si deve suicidare per non passare, il Cluj è una squadra di terza fascia, nemmeno di seconda. Se non passi nemmeno contro queste squadre, allora stattene a casa. La Roma pur avendo perso gli do il 60% di possibilità. Mou ha fatto la solita operazione di marketing radunando la squadra in mezzo al campo, ha criticato una parte dei tifosi, e ora lui troverà il tifo tutto dalla sua parte. Lui è un grande… La Roma spinta dall’Olimpico passerà il turno. Per la Juventus invece la vedo difficile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Lazio nettamente favorita, ma se perdi 2 a 1 vai ai supplementari. La Roma? Mou non è stato un grande, non può rimproverare nulla ai tifosi, hanno fatto 23 sold out e quante volte si sono divertiti? Forse un terzo, a essere generosi. E lui deve ringraziarli anche se ti fischiano…”

