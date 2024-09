ULTIME DA TRIGORIA – Dybala, Celik e Pellegrini in gruppo nella rifinitura (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Buone notizie per Ivan Juric dall’allenamento di rifinitura che la squadra giallorossa ha svolto oggi pomeriggio, alla vigilia della gara contro il Venezia di domani pomeriggio.

Presenti in gruppo Pellegrini, Celik e Dybala, tutti e tre reduci da problemi fisici. Con la squadra si è allenato anche Nicola Zalewski, ma anche stavolta il polacco non sarà convocato per la partita contro i lagunari (QUI L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI).

Ancora out Enzo Le Fee, per il quale ora si spera il rientro in gruppo nel corso della prossima settimana.

Di seguito il video pubblicato dai canali social della Roma con alcune immagini della seduta odierna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!