ROMA-VENEZIA, i convocati di Juric: out Zalewski e Le Fee, ok Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la conferenza stampa e l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio, Ivan Juric comunica l’elenco dei convocati che prederanno parte alla sfida tra Roma e Venezia, gara valida per la sesta giornata di campionato in programma domani alle 15.00 allo Stadio Olimpico.

Il tecnico giallorosso ritrova Pellegrini, assente con l’Udinese, e recupera Dybala e Celik, reduci da piccoli problemi fisici accusati giovedì sera contro l’Athletic Bilbao.

Ancora out Enzo Le Fée, così come Nicola Zalewski, che continua a non essere convocato dal tecnico croato. Qui sotto l’elenco completo:

Angelino

Baldanzi

Celik

Cristante

Dahl

Dovbyk

Dybala

El Shaarawy

Hermoso

Hummels

Koné

Mancini

Marin

Ndicka

Paredes

Pellegrini

Pisilli

Ryan

Sangaré

Saud

Shmurodov

Soulé

Svilar

