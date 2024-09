SERIE A: vittorie esterne di Juventus (0-2 col Genoa) e Inter (2-3 a Udine)

AS ROMA NEWS – Vittorie esterne per Juventus e Inter in questi primi due anticipi della sesta giornata di Serie A.

I nerazzurri passano per 3 a 2 sul campo dell’Udinese e riscattano subito il ko nel derby: apre il match Frattesi dopo appena un minuto, poi pareggia Kabasele, quindi la doppietta di Lautaro e la rete di Lucca a fissare il punteggio finale.

Torna a vincere anche la Juventus di Motta che batte il Genoa per 3 a 0 a Marassi (ma la gara si è disputata a porte chiuse dopo gli incidenti nel derby di Coppa Italia): dopo un primo tempo bloccato si scatena Vlahovic (doppietta, prima rete su rigore) e poi chiude i conti Conceicao.

Giallorossi.net – T. De Cortis