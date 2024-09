Baldanzi, Soulè e Pellegrini: due maglie per tre candidati. Konè conquista Juric e si prende il posto da titolare

AS ROMA NEWS – Formazione quasi fatta, ma resta da sciogliere un grande rebus nell’undici titolare che mister Juric manderà in campo oggi pomeriggio per provare a battere il Venezia.

Il dubbio è legato ai due giocatori che agiranno sulla trequarti, alle spalle dell’intoccabile Dovbyk: il ballottaggio è apertissimo, e non sembrano esserci favoriti. Baldanzi, tra i migliori con il Bilbao, ha convinto il tecnico e si candida di prepotenza.

Soulè invece sta deludendo, ma dovrebbe essere lui il naturare sostituto di Dybala (che oggi partirà dalla panchina a scopo precauzionale). E poi c’è Pellegrini, in campo nella rifinitura e smanioso di giocare dall’inizio per mettere a tacere i fischi dell’Olimpico. Ci sarà spazio solo per due di loro.

Per il resto la formazione sembra fatta: fuori Hermoso, torna Angelino sulla linea dei centrali. In mezzo al campo Cristante appare intoccabile (solo Il Romanista punta su Paredes), al suo fianco dovrebbe esserci Manu Konè che ha conquistato Juric e ora sembra destinato a un ruolo di primissimo piano nello scacchiere giallorosso. Sulle corsie esterne infine spazio a El Shaarawy a sinistra, con Celik ancora titolare a destra per mancanza di vere alternative.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LA REPUBBLICA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Paredes, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

