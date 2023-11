ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Sanches in gruppo, out Spinazzola. Mou domani parla in conferenza

AS ROMA NOTIZIE – Nessuna novità sostanziale nell’allenamento odierno che anticipa la rifinitura che si svolgerà domani pomeriggio.

Sempre in gruppo sia Paulo Dybala che Renato Sanches, pronti alla convocazione per il Lecce. Out invece sia Smalling che Spinazzola, così come Lorenzo Pellegrini e gli altri lungodegenti Kumbulla e Abraham.

Domani Josè Mourinho parlerà regolarmente in conferenza stampa alla vigilia del match contro i salentini: appuntamento ore 13 a Trigoria.

Giallorossi.net – A. F.