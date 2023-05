ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Wijnaldum in gruppo nella rifinitura, Mou può sorridere

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall’allenamento di rifinitura che si sta svolgendo questa mattina a Trigoria.

Sia Paulo Dybala che Gini Wijnaldum sono in gruppo, e dunque dovrebbero farcela a scendere in campo domani sera contro il Bayer Leverkusen. L’attaccante ieri si era fermato per un riacutizzarsi del dolore alla caviglia, ma i problemi sembrano essere alle spalle.

Resta da capire se l’argentino giocherà dal primo minuto, o se invece partirà dalla panchina, come probabilmente farà l’olandese.

Tra poco, esattamente alle 14:45, Josè Mourinho risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa che si terrà a Trigoria. Insieme a lui anche Spinazzola.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini