ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in campo nella rifinitura, ancora out El Shaarawy

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura in corso a Trigoria in vista della partita contro la Dinamo Kiev di domani pomeriggio (ore 18:45), gara valida per la terza giornata della fase uno dell’Europa League.

Nella seduta odierna la novità più rilevante è la presenza in gruppo di Paulo Dybala, che ieri si era allenato a parte: l’argentino dunque dovrebbe essere convocato, anche se difficilmente giocherà titolare. Al suo posto è pronto Soulè.

Non si vede invece in campo Stephan El Shaarawy, che dunque non solo salterà la partita di domani ma resta in dubbio anche per la trasferta di Firenze di domenica prossima.

Alle 14:30 ci sarà la conferenza stampa di mister Ivan Juric, al suo fianco parlerà anche Tommaso Baldanzi, anche lui destinato a giocare dal primo minuto al posto di capitan Pellegrini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

