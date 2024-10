“ON AIR!” – ROSSI: “Juric da solo, nella Roma siamo quasi all’autogestione”, PIACENTINI: “Il cambio in panchina ipotesi sempre più accreditata”, CASANO: “Ma con quale faccia puoi richiamare De Rossi?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’ipotesi di un nuovo cambio in panchina sta davvero diventando sempre più accreditata, magari non il ritorno di De Rossi, ma un altro allenatore… Domani per la prima volta si scenderà sotto i 60mila tifosi allo stadio, e questo è il segnale di un certo distacco. Forse più questo è l’argomento che può sensibilizzare la proprietà su certe tematiche, ancora di più dei 15 minuti di protesta della Sud durante Roma-Inter. Il campanello d’allarme delle poche presenze allo stadio può essere capito meglio da questa proprietà…”

David Rossi (Rete Sport): “De Rossi? Secondo me è una speculazione giornalistica, non credo che i Friedkin possano davvero pensare di riprendere De Rossi. Un terzo allenatore? Quello già potrebbe essere più probabile. Roma-Dinamo Kiev? C’è un po’ di distacco, anche perchè se vinci non è che hai fatto chissà cosa, hanno zero punti in classifica. Se invece non dovessi vincere, si incarogniscono ancora di più le sensazioni pessime di questo periodo. Il pessimismo diffuso va oltre i risultati, questo è il danno peggiore che si è creato… La situazione dentro la Roma è peggiore di quello che sembra, è brutta alla radice, non c’è niente dietro. C’è una squadra che scende in campo, abbandonata completamente a sé stessa, siamo quasi all’autogestione. Penso che Juric si senta solo in questo momento…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ma con quale faccia richiami De Rossi? Che gli dici, mi sono sbagliato?…A me la cosa che fa impazzire che da quando hanno preso Juric, i Friedkin sono andati via, di fatto non lo hanno mai visto, non sanno nemmeno come allena… Il nuovo Ceo? Ma siamo sicuro che lo stiano cercando? Perchè magari in questo momento non gli interessa nemmeno, e pensano di gestire solo il club con un ds e con Vitali che svolge l’ordinaria amministrazione. Perchè altrimenti uno, chiunque sia, lo avrebbero già preso…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I Friedkin ci hanno ucciso il sogno di un allenatore che portava avanti un progetto di tre anni. Poteva anche chiamarsi Persichetti, se è De Rossi meglio, ma noi ci credevamo. Potevi anche permetterti il lusso di perdere qualche partita, perchè intanto stavi costruendo qualcosa. Cosi invece si naviga a vista…io tifo la Roma, spero che vinca, ma mi hanno tolto il giocattolo, la speranza di costruire qualcosa…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La Roma è passata dall’entusiasmo del Colosseo Quadrato a una situazione grigia…questa è una squadra in bianco e nero, non ti dà entusiasmo. C’è una passione che sta scemando, ed è addebitabile a una proprietà che è diventata latitante…I segnali che arrivano dal Texas non sono incoraggianti sotto ogni punto di vista. Per me anche il discorso stadio è una chimera, che doveva essere il core business di questa proprietà. E anche il fatto che non sia stato ancora trovato il sostituto della Souloukou mi sembra un segnale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non riesco a capire che vogliono fare i Friedkin. La Roma è allo sbando, ma non lo vedete?… Potrebbe anche essere che se arriva qualcuno che vuole la Roma, loro gli dicano “ok, ma lo stadio lo facciamo noi…”. Questi fanno stadi da tutte le parti: prima l’Everton, ora in Texas… La partita di domani contro la Dinamo Kiev? Se giocasse sempre la formazione prevista per domani, la Roma andrebbe in B…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “I Friedkin un progetto sportivo non ce l’hanno, a loro non interessa. Ma se a loro questo aspetto non interessa, allora a me tifoso interessa poco avere loro come presidenti. E so che l’unico modo per farli andare via è che si blocchi il progetto dello stadio…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Noi continuiamo a sperare negli arabi, ma in realtà sembrano esserci sempre meno… I Friedkin hanno speso 100 milioni questa estate? Ma quello dovrebbe essere la normalità per una club come la Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ramadani nuovo procuratore di De Rossi è un segnale della sua voglia di rimettersi in gioco, ma non credo incida sulla possibilità che torni. Per me il suo ritorno è la soluzione più probabile nel caso in cui la Roma decidesse ancora di cambiare, ma non ci metterei la mano sul fuoco…non mi stupirei di nessun altro tipo di mossa… La conferenza di Juric di oggi? Non so cosa aspettarmi, però mi aspettavo un atteggiamento diverso qui a Roma, non che facesse l’incendiario, ma nemmeno che fosse così morbido. Le voci potrebbero aver scalfito la sua serenità. Penso che sarà una conferenza che affronterà soprattutto altri temi rispetto alla partita contro la Dinamo…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Se Hummels dovesse dimostrare di stare bene e di essere quel leader difensivo, contro la Fiorentina potremmo vedere lui al centro della difesa con Mancini e Ndicka, e Angelino di nuovo dirottato sulla fascia. Lo stadio? La §Roma è in ritardo di un anno, doveva essere presentato entro fine 2023, ora dicono che verrà sicuramente presentato entro fino 2024. Ma vedere questi minimi passi avanti fa si che la macchina continui a camminare. L’amministrazione capitolina non vede l’ora di fare gli stai, e sarebbe bello si approfittasse di questa volontà politica. Il timore è che a questa proprietà interessi solo fare lo stadio, ma intanto facciamolo, per il bene della Roma e del tifoso, poi vedremo qualche sarà l’impegno dei Friedkin…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se è vero che Juric si gioca già il futuro nelle prossime partite? Ma già da un pezzo… La Roma quest’anno gioca sempre sul filo del rasoio, con la testa pesante e la pressione addosso. Per cui sì, è proprio così. Colpa di una gestione societaria ai limiti del fallimento. E’ stato sbagliato sostanzialmente tutto… Non c’è nulla di strano di quello che sta succedendo nella Roma, purtroppo. E non si vede nemmeno luce in fondo al tunnel. L’assenza della proprietà è ancora più pesante, perchè prima la presenza era continuativa. Ora ndo stanno? Che fanno? Dicono sempre che è questione di giorni per l’annuncio del nuovo ad, ma è passato un mese…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Vista la Dinamo Kiev, che ha preso 4 gol dalla Lazio, mi aspetto dei cambi da Juric per domani sera. Perchè devi giocarti seriamente la partita di Firenze, che diventa un crocevia importante. Tanto abbiamo capito come andrà la stagione… Nella Roma si fa molta fatica, c’è il tiro al piccione, basta un pareggio o una sconfitta che aleggia di subito il fantasma di De Rossi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Cambio in panchina? Non mi pare che ci sia qualcuno che abbia un contatto diretto con i Friedkin, sono solo interpretazioni, perchè la Roma non va bene, non gioca bene o in certi casi non gioca proprio. De Rossi non è stato preallertato? Ma se lo chiamano oggi, lui stasera si deve presentare perchè è uno stipendiato. Non so quale sarà il destino di Juric, ma di sicuro non ha inciso sul gioco della Roma e questo non mi sorprende…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma domani sera deve mettere in campo i migliori, senza fare troppi calcoli. C’è la Fiorentina domenica? Ma anche loro giocano la coppa… Io in questo momento non ci penserei neanche a fare esperimenti. Già ai problemi con i titolari, figuriamoci se è il caso di rischiare una partita che è complicata. Io non ci penserei nemmeno a fare cambi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Juric deve mettere i migliori, questa storia di fare rotazioni è una moda che può andar bene con uno o due giocatori. La Roma ora deve trovare una sua quadratura, una sua dimensione, e allora devi scegliere la squadra migliore. Le rotazioni non le capisco: fino a poco non c’era questa frenesia, questa paura della stanchezza…qui dopo una partita o due sono già stanchi, e non in grado di farne una terza…”

Redazione Giallorossi.net

