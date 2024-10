ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo nella rifinitura, ancora out Le Fee. Nel pomeriggio partenza per la Svezia, Juric in conferenza ore 19:30

AS ROMA NEWS – Al via l’allenamento di rifinitura per la Roma, che si appresta a partire alla volta di Borås dove domani sera affronterà l’Elfsborg.

Da sottolineare la presenza in gruppo di Paulo Dybala, che dunque dovrebbe essere convocato da mister Juric per la trasferta europea. Ok anche Mancini, uscito acciaccato dalla gara contro il Venezia.

Ancora out invece Le Fee, il cui rientro è previsto per venerdì. Presente il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che assiste alla seduta da bordo campo.

La squadra partirà nel primo pomeriggio per la Svezia, poi nella serata (inizio fissato alle 19:30) mister Juric parlerà alla stampa nella conferenza prepartita insieme a un calciatore giallorosso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

