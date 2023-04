ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo nella rifinitura, out Svilar per gastroenterite

AS ROMA NEWS – Roma in campo in questi minuti a Trigoria per svolgere la rifinitura in vista di Roma-Feyenoord di domani sera.

Da segnalare la presenza in gruppo di Pulo Dybala, che conferma le buone sensazioni di ieri: l’argentino dunque sarà dell’incontro.

Assenti soltanto Karsdorp, la cui stagione è da considerarsi finita, e Mile Svilar: il secondo portiere giallorosso è stato fermato oggi da una gastroenterite, ma domani dovrebbe essere in panchina.

Nel pomeriggio, alle ore 13:30, conferenza stampa di Josè Mourinho. Insieme a lui anche Bryan Cristante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini