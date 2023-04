“ON AIR!” – PUGLIESE: “Lina Souloukou scelta di alto profilo, addio all’algoritmo”, CORSI: “Ha la stessa qualifica di Pinto”, ROSSI: “Deprimente sorprendersi del fatto che sia stata scelta una donna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Domani la Roma si gioca una fetta importantissima della propria stagione: attribuendo un 20% alla Coppa Italia, un 40% all’Europa League e un 40% al campionato, uscire domani significherebbe che il 60% della stagione sarebbe andato male. Concentriamoci… Il nuovo CEO? E’ la carica operativa più importante del club. Mi fa abbastanza schifo questo battutismo, il sorrisetto, “che bella patata“, questo è il livello del dibattito. A me del fatto che sia uomo o donna non interessa nulla, la prima cosa che sono andato a vedere è stato il suo curriculum. Lina Souloukou conosce il calcio da diversi punti di vista: scelta ottima, poi vedremo cosa saprà fare. Punto. Ma sorprendersi che una carica apicale venga ricoperto da una donna è deprimente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il profilo di Lina Souloukou è alto, più internazionale visto il ruolo che riveste nell’Eca. Già operativa, ieri c’è stato questo incontro per la questione stadio che procede spedito…buone notizie…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La signora Lina Souloukou è stata fatta conoscere ai Friedkin da Al Khelaifi, il presidente del PSG, e leggo che è rimasto colpito dalla grandissima organizzatrice che è questa donna. Questa è la brevissima storia della signora. La cosa che abbiamo notato e che mi colpisce di più è che è stata nominata general manager, che è la qualifica di Pinto. Quindi o Pinto diventa ds, e non può, perchè prima dovrebbe fare un corso, oppure magari tra due ore esce un comunicato su Pinto che non è più della Roma. La cosa che mi allarma un po’ è che neanche è arrivata e già stava parlando con Gualtieri, il sindaco di Pietralata, sembra che l’immediatezza sia di avere lo stadio… ”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “L’arrivo di Lina Souloukou? La scelta è di alto profilo, a parlare per lei c’è il suo pedigree, le sue esperienze. A me la cosa che ha sorpreso tanto è che è stata una giocatrice di pallavolo, e quindi sa cosa significa stare dentro lo sport e dentro una squadra. Per giudicarla bisognerà vedere cosa farà qui a Roma, ma il suo arrivo conferma che i Friedkin sono molto soddisfatti di essere entrati nel mondo del calcio per aver avuto modo di stabilire dei contatti importanti, e penso che l’arrivo di Lina Souloukou non sarà l’unico ingresso che potrà farci felici. La Roma ha bisogno di dirigenti importanti di livello europeo. Mi viene da pensare che da oggi in poi gli algoritmi verranno messi da parte…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma in campionato sta davanti a due squadre che giocheranno una semifinale di Champions League. Il Feyenoord domani ha due risultati utili su tre, mentre la Roma è costretta a vincere, e a vincere bene. Dybala? Magari sta bene, ma non sappiamo quanto avrà nelle gambe. La partita potrebbe essere lunghissima, si potrebbe anche arrivare ai rigori, e magari in quel caso sarebbe importante averlo ancora in campo. Ecco perchè vi dico, attenzione: lui è un condizione di giocare, ma se giocherà dall’inizio o a partita in corsa questo non lo sappiamo. Visto che si potrebbe anche andare ai supplementari, bisogna capire come si comporterà Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma-Feyenoord? L’uno a zero è un vantaggio per gli olandesi e la partita di ieri te lo dimostra: passano i minuti e ti viene ansia… Devi stare attento, non concedere nulla. Ma le sensazioni sono positive specie dopo Roma-Udinese, la squadra ha tenuto bene il campo e sta recuperando tutti. La Roma ce la può fare, ma deve stare molto attenta, il Feyenoord è più fastidioso di quanto si possa pensare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Feyenoord? Ho sensazioni positive. L’1 a 0 non è trascurabile, vincere con due gol di scarto non è semplice, ma la Roma è più forte del Feyenoord, meritava di vincere già all’andata. Se non si fa prendere dall’ansia e non ci sono episodi sfavorevoli, la Roma ce la può fare. Se poi sei sfortunato e alla prima occasione questi ti segnano, magari la situazione si complica, ma se va tutto in modo normale vedo la Roma favorita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il fattore Mourinho può dare qualcosa in più alla squadra. Lui è questo, non è uno che fa giocare bene le squadre, ma ha questa capacità innegabile. Caricherà la squadra al punto giusto. E’ una partita da non trascurare, ma la Roma resta favorita… La sentenza sulla Juve? Se le ridanno i punti, a essere inguaiate sarebbero le milanesi…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma ha tutto per rimontare e passare il turno, queste sono el partite in cui Mourinho può dare quel qualcosa in più. Vedo più complicata la situazione della Juventus, anche se parte da una situazione di vantaggio…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!