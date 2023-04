Firmino, Roma in pressing. No al Sassuolo per Bove

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti di mercato sulle pagine del quotidiano Leggo (F. Balzani) arrivano nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile, vigilia di Roma-Feyenoord.

Stando a quanto racconta il giornale, la Roma sta aumentando il pressing su Roberto Firmino, 31 anni, attaccante brasiliano che si libererà a parametro zero a giugno.

C’è però da battere una concorrente contro cui è dura fare i conti: anche il Barcellona infatti sembra interessata al centravanti del Liverpool. E la destinazione blaugrana sembra stuzzicare maggiormente il calciatore. Mourinho e Tiago Pinto dovranno usare argomenti convincenti per ribaltare la situazione.

Sul fronte uscite invece c’è da registrare un nuovo sondaggio del Sassuolo con la Roma per avere Edoardo Bove: gli emiliani perderanno Frattesi in estate (Juventus in pressing, ma occhio alla Premier) e vogliono rimpiazzarlo con il giallorosso. Da Trigoria però è arrivato il primo no.

Fonte: Leggo