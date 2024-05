ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo, è recuperato per Roma-Genoa. Domani alle 15 la conferenza di De Rossi

AS ROMA NOTIZIE – La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della sfida di domenica contro il Genoa, ultima partita stagionale allo Stadio Olimpico e penultima gara di questo campionato.

Continuano le buone notizie sul fronte Dybala: l’argentino ha infatti svolto l‘intero allenamento con il resto del gruppo aumentando i giri e i carichi di lavoro.

Per la Joya dunque è scontato il suo impiego contro il Genoa dal primo minuto, a completare il tridente offensivo che sarà formato da Lukaku ed El Shaarawy.

Ok Paredes, ancora out invece Leonardo Spinazzola, così come Renato Sanches, alle prese con l’ennesimo problema muscolare. La Roma intanto ha appena reso noto che De Rossi parlerà in conferenza stampa domani alle 15.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

