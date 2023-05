ULTIME DA TRIGORIA – Dybala, Llorente ed El Shaarawy in gruppo nella rifinitura. Out Celik e Spinazzola

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma, che questa mattina a Trigoria si è ritrovata per preparare la partita di domani pomeriggio (ore 18:30) contro la Salernitana.

Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Diego Llorente si sono allenati regolarmente in gruppo, e dunque saranno a disposizione di Josè Mourinho per il match contro i campani.

Non si sono visti in campo invece i due terzini, Zeko Celik e Leonardo Spinazzola: entrambi non dovrebbero essere convocati dal tecnico per la partita contro la Salernitana.

Sulla destra si rivedrà il giovane Missori, mentre a sinistra agirà Zalewski. Aggregato in prima squadra anche il giovane esterno d’attacco Cherubini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini