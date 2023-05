ULTIME DA TRIGORIA – Dybala parzialmente in gruppo: col Bayer partirà dalla panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala parzialmente in gruppo nell’allenamento odierno che precede la rifinitura in programma domani, giorno della partenza per la Germania.

L’argentino è sceso in campo per svolgere inizialmente un lavoro personalizzato, poi però l’attaccante si è aggregato al resto dei compagni fino al termine della seduta.

Per Dybala è scontata la convocazione, mentre è decisamente meno probabile una sua presenza dal primo minuto considerando la sua condizione fisica. Resta in dubbio Smalling, mentre Celik ed El Shaarawy dovrebbero farcela.

Domani nel primo pomeriggio la partenza per Colonia, alle 18:20 circa è prevista la conferenza stampa di Josè Mourinho e Nemanja Matic in terra tedesca.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini