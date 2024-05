ULTIME DA TRIGORIA – Dybala parzialmente in gruppo, si va verso il rientro con il Genoa. Ok anche Pellegrini e Paredes (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, in gruppo. E’ questa la notizia più importante che arriva dall’allenamento odierno svolto a Trigoria.

Regolarmente in campo anche Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini, che ieri avevano svolto allenamento a parte programmato: tutti e due ci saranno contro il Genoa.

Ancora out invece Leonardo Spinazzola, che proverà a rientrare in gruppo la prossima settimana per strappare la convocazione per Empoli, ultima partita stagionale della squadra giallorossa.

💪 Prosegue il lavoro degli uomini di Daniele De Rossi in vista di Roma-Genoa#ASRoma pic.twitter.com/Xt9FSnkQwY — AS Roma (@OfficialASRoma) May 16, 2024

Per la gara contro i liguri, in programma domenica sera alle 20:45, Paulo Dybala dovrebbe farcela. Scontato il ritorno di mister De Rossi al 4-3-3.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

