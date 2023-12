ULTIME DA TRIGORIA – Dybala, risonanze ok e vittoria in partitella: contro la Juve ci sarà

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala verso la convocazione per Juventus-Roma. L’attaccante si è allenato durante le vacanze di Natale, ha proseguito ieri con una seduta svolta parzialmente in gruppo e anche oggi la Joya era in campo a Trigoria insieme ai suoi compagni di squadra.

Nei giorni scorsi il giocatore ha svolto due risonanze magnetiche che hanno mostrato chiaramente come la lesione muscolare fosse completamente guarita. Da allora Paulo ha iniziato ad aumentare i giri in modo da esserci per la sfida contro la Juventus.

Oggi l’argentino ha svolto l’intera seduta, vincendo anche la partitella in famiglia (con lui Ndicka, Llorente, Kristensen, Celik, Bove, Pellegrini ed Azmoun) segnale di come il suo recupero sia ormai completo. Se non ci saranno brutte sorprese, Mourinho lo convocherà per la partita di sabato sera.

Da capire se la Joya partirà dal primo minuto, o se inizierà il match dalla panchina. Belotti infatti ha giocato molto bene in tandem con Lukaku nella vittoria contro il Napoli e non è da escludere che lo Special One confermi inizialmente l’undici che ha ben figurato prima di Natale.

Giallorossi.net – A. Fiorini