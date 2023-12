Frenata su Bonucci, ora la Roma riflette

AS ROMA NEWS – Tutto fatto per Bonucci alla Roma? Macché. Perchè nelle ultime ore le parti hanno cominciato a frenare su un affare che fino a poche ore fa procedeva spedito e sembrava destinato alla fumata bianca. Ma, come spesso succede, il peso della piazza sta incidendo sulla trattativa.

Le parti hanno raggiunto un accordo di base, col giocatore pronto ad accettare solo sei mesi di contratto, rinunciando all’opzione per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Ma se da una parte Bonucci aspetta solo un segnale da Trigoria per partire da Viterbo e concludere il trasferimento, dall’altra c’è la Roma che ora tentenna.

La piazza ribolle, con la stragrande maggioranza dei tifosi che si sono detti fortemente contrari all’arrivo di un calciatore che è un po’ l’emblema della juventinità, e per di più a fine carriera. La Roma, che è riuscita in questi ultimi anni a ricostruire un rapporto strettissimo con il proprio pubblico, non vuole sperperare questo patrimonio.

E per questo dentro il club adesso sono in corso delle riflessioni. Tiago Pinto non sembra essere più così convinto di puntare su Bonucci, e ora starebbe pensando di valutare profili meno pronti all’uso ma più giovani e di prospettiva. Sempre tenendo conto dei paletti imposti dal FPF. La frenata dunque va registrata, e non sono esclusi colpi di scena da qui ai prossimi giorni. Con Mourinho che però ha fretta di avere un rinforzo in difesa, atteso per i primi di gennaio.

Fonti: Il Tempo / Corsport / Il Romanista / Il Messaggero / Gasport