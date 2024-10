ULTIME DA TRIGORIA: Dybala torna in gruppo, ok per Roma-Inter

AS ROMA NEWS – Squadra in campo nella mattinata a Trigoria per proseguire la preparazione alla sfida di domenica sera contro l’Inter.

Da segnalare l’atteso rientro in gruppo di Paulo Dybala, che dunque si è lasciato alle spalle i problemi muscolari accusati prima della pausa per le nazionali e che gli hanno impedito di giocare a Monza.

Non sembra invece pronto a rientrare Stephan El Shaarawy, ancora alle prese con i guai al polpaccio: il Faraone molto probabilmente sarà out per la partita contro i nerazzurri. Enzo Le Fee continua ad allenarsi con il tutore alla gamba destra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

