ULTIME DA TRIGORIA – Gol di Solbakken in partitella, possibile esordio col Genoa (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare al meglio l’ottavo di Coppa Italia contro il Genoa in programma giovedì sera ore 21 all’Olimpico.

Come di consueto solo lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sul campo del Milan, mentre per tutti gli altri lavoro atletico e tattico.

Da segnalare il gol di Ola Solbakken realizzato di testa dal norvegese nella partitella in famiglia e immortalata dai canali video della Roma.

Per l’ex attaccante del Bodo si avvicina l’esordio: probabile un suo utilizzo nella partita contro il Genoa.