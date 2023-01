Calciomercato Roma, Villar lascia la Sampdoria: tornerà al Getafe, ecco la formula

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar lascia la Sampdoria dopo un avventura in prestito dalla Roma non troppo fortunata.

Il centrocampista spagnolo farà ritorno in Liga, nuovamente al Getafe, squadra che lo aveva già accolto a titolo temporaneo prima del suo passaggio in blicerchiato.

Villar non ha convinto i doriani, che dunque hanno acconsentito al suo trasferimento al club iberico fin da gennaio. Il Getafe lo acquista in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizioni.

La Roma incrocia le dita e spera che Gonzalo possa imporsi una volta per tutte traendo giovamento dall’aria di casa.

Fonte: Gianlucadimarzio.com