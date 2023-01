Wijnaldum, prima convocazione tra due settimane: ci sarà contro lo Spezia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere stata stabilita la data della prossima convocazione di Georginio Wijnaldum, ormai prossimo a tornare a disposizione di Mourinho.

Stando a quanto racconta Sky Sport in questi minuti, il centrocampista olandese dovrebbe essere convocato dall’allenatore tra due settimane, e quindi per la partita contro lo Spezia in programma il 22 gennaio.

Nei prossimi giorni Wijnaldum tornerà ad aggregarsi al gruppo per proseguire la ultima fase che lo porterà a rientrare definitivamente in campo.

Fonte: Sky Sport