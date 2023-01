CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 9 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:15 – SKY SPORT: “MOU HA DETTO NO AL BRASILE” – Josè Mourinho non allenerà il Brasile nonostante le avance della nazionale verdeoro e di Ronaldo il Fenomeno. Lo Special One vuole continuare con la Roma. (Sky Sport)

Ore 10:30 – LA FIORENTINA VUOLE BELOTTI – La Fiorentina è a caccia di un rinforzo per l’attacco ed è fortemente interessata ad Andrea Belotti (29). Le due società avranno modo di parlarne già domenica in occasione del match di campionato che si giocherà all’Olimpico. (La Nazione)

Ore 9:10 – SHOMURODOV PIU’ LONTANO DAL TORINO – Si complica la cessione di Eldor Shomurodov (27) al Torino: la Roma non cede sulla formula del trasferimento e insiste per l’obbligo di riscatto. Juric inoltre preferirebbe avere un altro tipo di centravanti, ed è intenzionato ad andare avanti con i giocatori a disposizione. (La Stampa)

Ore 8:30 – KARSDORP, ANCORA NESSUNA OFFERTA – Nessuna offerta concreta per Rick Karsdorp (27), con il giocatore e la Roma che rischiano di restare impantanate in questa situazione fino a giugno. (Corriere dello Sport)

(In aggiornamento…)

