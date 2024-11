ULTIME DA TRIGORIA – Hermoso e Ndicka out nella rifinitura. Nel pomeriggio partenza per il Belgio, alle 19 la conferenza di Juric e Svilar (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma in vista della trasferta belga dove domani sera i giallorossi affronteranno l’Union Saint-Gilloise per il quarto match della fase uno dell’Europa League.

Evan Ndicka non era presente in gruppo, così come Mario Hermoso e Alexis Saelemaekers: l’ivoriano è vittima di un attacco influenzale e non sarà convocato.

Alle 19 è prevista la conferenza stampa di mister Ivan Juric, in sua compagnia ci sarà il portiere Mile Svilar.

⚽️ La rifinitura prima della trasferta con l’Union Saint-Gilloise#ASRoma pic.twitter.com/F7nywH51tm — AS Roma (@OfficialASRoma) November 6, 2024

Giallorossi.net – T. De Cortis

