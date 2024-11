UNION SAINT GILLOISE-ROMA, i convocati di Juric: out Ndicka ed Hermoso (FOTO)

AS ROMA NEWS – Ivan Juric ha appena diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera sul campo dell’Union Saint Gilloise, ore 18:45.

Non è in lista Evan Ndicka, che oggi non era presente nell’allenamento di rifinitura: il difensore è fermato dalla febbre e non partirà per il Belgio. Non è in elenco nemmeno Mario Hermoso, alle prese con un infortunio muscolare: appare dunque scontato l’esordio di Mats Hummels dal primo minuto.

Questo il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati per la partita di Europa League.

